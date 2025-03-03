شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 2.. خلاف كبير يقع بين جودر والشيخ عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول جوهرة "تارا عماد" خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل جودر 2، والذى يعرض على قناة DMC و DMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، أن يقع جودر فى حبها ولكنه يرفض وتبلغه أنها توافق أن تكون زوجه ثانية وطلب منها أن تترك له مزيد من الوقت حتى يفكر .

ويبلغ الشيخ عبد الأحد "أحمد بدير" جودر "ياسر جلال" أن نظام الأمن فى القصر اخترق، وينشب خلاف كبير بين جودر والشيخ عبد الرحيم " أحمد فتوح"، ويقول له كنت صياد بأس الظروف عملت منك بطل ، ليرد عليه جودر" أنا مفتاح اللغز وحجر الزاوية تهم الكون كله ومش هفتح كنوز الحكيم الشمردل لحد ما تقوليلى هتسخدموه فى ايه وهرجع للبلد مرة أخرى".

ويكتشف إنها لعبه منهم حتى يوقع الشمعيين فى الفخ، وبالفعل يتم القبض على سعاد خادمة جوهرة وأشمع شقيق شواهى ملكة الشمعيين.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.قصة مسلسل جودر 2ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.أبطال مسلسل جودر 2مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025