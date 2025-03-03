شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بعد حلقة أحمد فهمى مع رامز جلال: من لا أخلاق له لا قيمة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة هنا الزاهد بشكل مباشر على تصريحات طليقها أحمد فهمى خلال ظهوره في برنامج رامز إيلون ماسك الذى يقدم النجم رامز جلال، اليوم الأحد حيث كتبت منشور على حسابها بموقع انستجرام:"من لا أخلاق له لا قيمة له".



هنا الزاهد على انستجرام

وكان أحمد فهمى قد رد على سؤال رامز جلال حول من طلب الطلاق في زيجته الأخيرة ليرد فهمى: "أنا والله"، ليعود رامز ويقول سنرسل كاميرا للطرف الآخر، مين فيكوا اللى طلب الطلاق ليرد أحمد فهمى مرة أخرى قائلاً "أنا يا عم"، كما غازل فهمى الفنانة نوال الزغبى في نهاية الحلقة وقال: "دى البلوند الحقيقة".

هنا الزاهد تنفصل عن أحمد فهمى بعد 4 سنوات زواج

كانت هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسمياً على أحمد فهمى فى شهر نوفمبر من عام 2023، بعد زواج 4 سنوات، حيث كتبت وقتها على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض فى عيد الأضحى السينمائى عام 2023، وكذلك مسلسل إذاعى.

هنا الزاهد متواجدة فى رمضان عبر الاذاعة

هنا الزاهد سجلت تواجدها في رمضان 2025 من خلال المسلسل الاذاعى جوازة مشروعة الذى يجمعها بالنجم الشاب نور النبوى، الذى يتم بثه على إذاعة الراديو 9090 يومياً الساعة 3 عصراً، ليستمر هنا الزاهد في حضورها على محطات الإذاعة في شهر رمضان من كل عام.

يذكر أن هنا الزاهد عُرض لها مؤخراً مسلسل إقامة جبرية على منصة watch it الأصلية، وحقق نجاحاً كبيراً وشارك فى بطولته صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقى، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.