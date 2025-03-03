شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مدني: أحمد أمين نجم بمعنى الكلمة وتعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر الممثل الشاب أحمد مدني عن سعادته بردود الأفعال حول الحلقات الأولى من مسلسل النص، والذي يشارك في بطولته بجانب النجم أحمد أمين، لافتا إلى أن هذا النجاح راجع لعدة أسباب أهمها روح النجم أحمد أمين في الكواليس إذ كان سببًا في أنه جعلني أمثل بحرية، وكان يعاملني كأخ صغير، فهو نجم بمعنى الكلمة، وتعلمت منه الكثير.

وأضاف: "أجسد خلال أحداث المسلسل دور "محمود" شقيق عبد العزيز النص الذي يجسده الفنان أحمد أمين أهم نشال في الثلاثينيات، والذي قرر أن يكتب مذكراته بعد أن استتاب ويحكي عنها.

وتابع حديثه عن الشخصية: أشارك ضمن المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي ومع الأحداث يتم إلقاء القبض عليّ بعد أن أطلق الإنجليز النار على قدمي وهنا يضطر عبد العزيز "أحمد أمين" إلى العودة إلى السرقة مرة أخرى من أجل خروجي من السجن .

كما توجه "مدني" بالشكر إلى المخرج حسام علي لصبره وتوجيهاته في كواليس التصوير، بالإضافة إلى أحمد تمام الكاستينج دايركتور على ترشيحه لي لهذا الدور.

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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أحمد مدني وأحمد أمين