شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 2.. مي عز الدين تطلب الزواج من آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 2 ازدياد حيرة ميار (مي عز الدين) بعد فشل مقابلتها لصديقها القديم الذي كان معجب بها، وتحاول التصرف من أجل ابنها، كما تقوم بالتواصل مع محمد عزت (آسر ياسين) من جديد وتطلب منه أن تساعده في تصليح سيارته بعد تسببها في كسر بابها.

وبالفعل تقابل ميار محمد في ورشة تصليح السيارة، وبعد حديثها معه، تفاجئه وتطلب منه الزواج، وسط دهشة وصدمة محمد، ولكنها لا تخبره بالحقيقة كاملة، بل تخبره أنهما من المفترض أن يتزوجا الأربعاء المقبل، ليوافق محمد على ذلك دون معرفته أي تفاصيل أخرى.

وبدأت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 2 بنشوب مشادة كلامية بين ميار ومحمد، لتطالبه بوقف السيارة لتنزل منها، ولكن عند فتحها الباب ونزولها منه، يصطدم باب السيارة بعربية أخرى مما يؤدي إلى انخلاعه، فتحرج ميار، وتطلب منه أن تقوم هي بإصلاح العربية ولكن ينزعج ويرفض محمد كما يرفض أخذ المال منها مقابل المشوار.

وكانت الحلقة الأولى من مسلسل قلبي ومفتاحه شهدت عدد من الأحداث، بداية من الصدام الواقع بين ميار وأسعد بعد تطليقه لها 3 مرات، مرورا ببحث محمد عن عروسة ولكن والدته تصعب الأمر عليه، إلى جانب عمله كسائق أوبر بعد خسارته عمله، لتنتهي الأحداث بمطالبة أسعد من ميار أن تذهب للزواج من غيره حتى يستطيع ردها إليه مقابل أن أخذ منها ابنها.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحهيعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية . أبطال مسلسل قلبي ومفتاحهمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. قصة مسلسل قلبي ومفتاحهويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



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