شكرا لقرائتكم خبر عن اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار الـ97 بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وضعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة اللمسات الأخيرة على حفل الأوسكار الـ97، قبل انطلاقه بعد ساعات قليلة، وكشفت الأكاديمية عن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2025.

وجاءت القائمة الكاملة كـ التالى:

أفضل فيلم

"Anora"

"The Brutalist"

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Emilia Pérez"

"I’m Still Here"

"Nickel Boys"

"The Substance"

"Wicked"

أفضل ممثل في دور رئيسي

أدريان برودي، "The Brutalist"

تيموثي شالاميت، "A Complete Unknown"

كولمان دومينجو، "Sing Sing"

رالف فاينز، "Conclave"

سيباستيان ستان، "The Apprentice"

أفضل ممثلة في دور رئيسي

سينثيا إيريفو، "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون، "Emilia Pérez"

مايكي ماديسون، "Anora"

ديمي مور، "The Substance"

فرناندا توريس، "I’m Still Here"

أفضل فيلم رسوم متحركة روائي

"Flow"

"Inside Out 2"

"Memoir of a Snail"

"Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl"

"The Wild Robot"

أفضل مخرج

شون بيكر، " Anora "

برادي كوربيت، " The Brutalist "

جيمس مانجولد، " A Complete Unknown"

جاك أوديار، " Emilia Pérez"

كورالي فارغيت، " The Substance"

أفضل ممثل في دور مساعد

يورا بوريسوف، " Anora"

كيران كولكين، " A Real Pain"

إدوارد نورتون، " A Complete Unknown"

جاي بيرس، " The Brutalist"

جيريمي سترونج، " The Apprentice"

أفضل ممثلة بدور مساعد

مونيكا باربارو، "A Complete Unknown"

أريانا جراندي، "Wicked"

فيليسيتي جونز، "The Brutalist"

إيزابيلا روسيليني، "Conclave"

زوي سالدانا، "Emilia Pérez"

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

"Beautiful Men"

"In the Shadow of Cypress"

"Magic Candies"

"Wander to Wonder"

"Yuck!"

أفضل تصميم الأزياء

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Gladiator II"

"Nosferatu"

"Wicked"

أفضل فيلم قصير Live Action

"A Lien"

"Anuja"

"I’m Not a Robot"

"The Last Ranger"

"The Man Who Could Not Remain Silent"

أفضل مكياج وتصفيف الشعر

"A Different Man"

"Emilia Pérez"

"Nosferatu"

"The Substance"

"Wicked"

أفضل موسيقى تصويرية أصلية

"The Brutalist"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

أفضل سيناريو مقتبس

"A Complete Unknown"

"Conclave"

"Emilia Pérez"

"Nickel Boys"

"Sing Sing"

أفضل سيناريو أصلى

“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“September 5”

“The Substance”

أفضل تصوير سينمائى

“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

أفضل فيلم وثائقى طويل

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

أفضل فيلم وثائقى قصير

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

أفضل مونتاج

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

أفضل فيلم عالمى

“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

أفضل أغنية أصلية

"El Mal" من "Emilia Pérez"

"The Journey" من "The Six Triple Eight"

"Like a Bird" من "Sing Sing"

"Mi Camino" من "Emilia Pérez"

"Never Too Late" من "Elton John: Never Too Late"

أفضل تصميم إنتاج

"The Brutalist"

"Conclave"

"Dune: Part Two"

"Nosferatu"

"Wicked"

أفضل صوت

"A Complete Unknown"

"Dune: Part Two"

"Emilia Perez"

"Wicked"

"The Wild Robot"

أفضل مؤثرات بصرية

"Alien: Romulus"

"Better Man"

"Dune: Part Two"

"Kingdom of the Planet of the Apes"

"Wicked"



اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار الـ 97 بعد قليل



اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار الـ 97 بعد قليل



اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار الـ 97 بعد قليل



اللمسات الأخيرة قبل انطلاق حفل الأوسكار الـ 97 بعد قليل