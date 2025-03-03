شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 2.. شهرزاد تهزم شهريار فى الشطرنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل جودر 2، والذى يُعرض على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، بحزن مسرور السياف "أحمد فتحى" لأنه لا يستخدم سيفه منذ وقت طويل بعد وصول شهرزاد القصر.

وتتفق محظية ملك شهريار "سامية طرابلسي" مع السيف مسرور ضد شهرازد "ياسمين رئيس" ليتخلصا منها؛ بسبب انشغال شهريار "ياسر جلال" بها طوال الوقت، وقد هزمت شهرزاد الملك شهريار في لعبة الشطرنج، ثم استكملت له قصة جودر.





مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.قصة مسلسل جودر 2ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.أبطال مسلسل جودر 2مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025