شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 2.. النص يعود لمنزله بعد سرقته بملابس أسكتلندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on ، من اخراج حسام على، وانتاج اروما استديوز، احداثا مختلفة، حيث عاد النص الى مخزن التايترو الذى يعمل به درويش حمزة العيلى وطلب ملابسه القديمة ليبلغه الاخير انه قام بتأجير ملابسهوللضرورة مقابل ٢ صاغ، واعطاه بدلة أسكتلندى ليرتديها ويذهب لمنزله لكنه يجد عبد الرحمن محمد ابن الست عزيزة - سامية الطرابلسى يبحث عنه فى الشارع ليفكر النص فى تبديل الملابس مع عبد الرحمن.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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