شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 2.. أكرم حسنى وأحمد عبد الوهاب يقيمان "زار" مع شارموفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كريم (أحمد عبد الوهاب) مع صديقه حسام (أكرم حسني) وهم يقيمون زارا مع فرقة شارموفرز لخروج الأرواح المتوفاة في الطيارة من عقل وتخيلات حسام، وانتهى بهم الأمر للذهاب لقسم الشرطة بسبب تقديم محضر إزعاج ضدهم.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما انضم أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحيى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



مسلسل الكابتن