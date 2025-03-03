شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان داود حسين بجلطة قلبية وحالته تشهد تحسنا ملحوظا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام كويتية عن إصابة الفنان داود حسين بجلطة قلبية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وتلقى العلاج اللازم، وتشهد حالته تحسنا ملحوظا وأصبح بحالة جيدة.

وكان صدر مرسوم مؤخراً بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية. وفق مانقلت "القبس" الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتى.

من جهة أخرى ، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس ، مرسوما أميريا بشأن قانون إقامة الأجانب.