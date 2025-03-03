شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 2.. صاحب محل يصرخ ويبلغ البوليس بسرقة النص لمحفظته فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، أحداثا مختلفة، حيث استيقظ زقزوق - محمد عبد الرحمن من النوم ويذهب إلى النص فى منزله ليذهب معه إلى المصلحة - مصلحة الترام وبالفعل ليقوم ويرتدى ملابس المصلحة ويأخذ زقزوق معه، وهما يسيران طلب النص من زقزوق أن يلعب مع الاطفال فى الشارع، وذهب لمحل اقمشة لمحاولة نشله صاحبه، وبالفعل تمكن من نشله ولكن صاحب المحل صرخ للبوليس ان النص قام بسرقته لتنتهى الحلقة بقرار تفتيش النص من الشاويش.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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