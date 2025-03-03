شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 2.. محمد عبد الرحمن توتا ضيف شرف ومنيرة تنشل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 2 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، والذى يعرض على قناة on ، من اخراج حسام على، وانتاج اروما استديوز، احداثا مختلفة، حيث تواجد الفنان محمد عبد الرحمن توته كضيف شرف فى الحلقة من خلال تواجده فى بدروم شقة منيرة - اسماء ابو اليزيد.

تستكمل الأحداث عندما نزل النص إلي البدروم تقابل مع توته وتبادلا اطراف الحديث، ليعترف الاخير إنه متواجد من امس واعترف ان زوجته نكدية وانه اكتر واحد منحوس فى الدنيا وان اى سيدة تغمز له يهرول وراءها وهو ما جعله هنا فى البدروم، ويرتدى نفس الجلابية، وعندما ترك أحمد أمين البدروم وهز عا لمنزله وجد إنه تم نشله من أسماء ابو اليزيد ولم يجد محفظته.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص



مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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