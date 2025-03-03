شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة cbc، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة الحياة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء في بداية أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا مع حديث حكيم "مصطفى شعبان" مع بحر "محمد نجاتي"، وإقناعه بالذهاب إلى البلد لحضور سبوع الطفل "نوح"، واعترف بحر لـ حكيم بأنه يكره والده بسبب ما فعلته في والدته وأنه كان السبب في وفاتها.

وتواصل برنسة "سهر الصايغ"، في سيطرتها على سيدات القصر بشكل كوميدي، حيث إنها أخذت من صفا "هاجر الشرنوبي" ولومة "يارا قاسم" زوجات مصطفى شعبان العبايات المطرزة الذين أحضروهما للظهور بهما خلال الاحتفال بأجواء مناسبة السبوع.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل "حكيم باشا"، على قرار غزل "دينا فؤاد" بالسفر إلى بلد حكيم، الذى عاد من السفر حتى يلحق بالسبوع وخلال عودته انفجرت السيارة الذي كان فيها، لتثير الكثير من التكهنات والفضول لمتابعة الحلقة المقبلة على أحر من الجمر لتنتهي الحلقة على ذلك.

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء. كما أعلنت قناة الحياة عرض مسلسل حكيم باشا في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وجدير بالذكر بأن مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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الحلقة الثانية من مسلسل «حكيم باشا».. إنفجار سيارة مصطفى شعبان



الحلقة الثانية من مسلسل «حكيم باشا».. إنفجار سيارة مصطفى شعبان



الحلقة الثانية من مسلسل «حكيم باشا».. إنفجار سيارة مصطفى شعبان