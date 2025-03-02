أوسكار 2025.. ريا أبي راشد من أوائل الحضور على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:51 مساءً - توافد عدد كبير من نجوم وصُناع السينما العالمية منذ قليل لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025، والذين ظهروا تباعًا على السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع الجوائز.

ريا أبي راشد تحرص على حضور حفل جوائز أوسكار 2025

وجاء من ضمن أوائل الحضور على السجادة الحمراء الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد التي حرصت على ألتقاط العديد من الصور بعدسات المصورين، وقد ظهرت بإطلالة مميزة وهائدة حيث إرتدت فستان فضي اللون.

وقد شاركت الإعلامية ريا أبي راشد مع مُتابعيها ومُعجبيها مقطع فيديو لها خلال حضور حفل توزيع جوائز أوسكار 2025 وهي تسير على السجادة الحمراء عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليها: "الوصول إلى حفل توزيع جوائز أوسكار 2025".

View this post on Instagram A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial)

تفاصيل حفل توزيع جوائز أوسكار 2025

يُذكر أن خلال الساعات القادمة سينطلق الحفل الأكبر في صناعة الترفيه بـ هوليوود، حيث من المقرر إنطلاق فعاليات النسخة 97 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، بلوس أنجلوس.

ولأول مرة سيستضيف كونان أوبراين حفل توزيع جوائز أوسكار، وتُعد مُشاركة أوبراين أول ظهور كمُقدم للحفل بعد عامين متتاليين من تقديم جيمي كيميل للحفل، كما يأتي الحفل بعد فوز كونان أوبراين بـ جائزة إيمي لأفضل برنامج منوعات مباشر استقطب أكثر من 20 مليون مشاهد.

وجاء تعليق كونان أوبراين بشكلٍ كوميدي حيث قال: "لقد طالبت أمريكا بهذا الأمر، والآن يحدث شطيرة تشالوبا سوبريم الجديدة من تاكو بيل وفي أخبار أخرى، سأستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار".

https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGoDPWMxSVW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت قد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة: مايلي سايرس مايلز تيلر، جو ألوين، ستيرلنج ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان، ديف بوتيستا، غال غادوت، أندرو غارفيلد، صمويل إل جاكسون، مارغريت كوالي، ألبا روهروتشر، زوي سالدانا، راتشيل زيغلر، هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزين بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».