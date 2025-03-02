 يسرا اللوزي تكشف لـ صابر أسرار معبد دندرة في المداح أسطورة العهد

ظهور مختلف

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مسلسل "المداح 5"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:51 مساءً - من خلال شخصية "تاج" الملائكية، تكشف يسرا اللوزي لصابر (حمادة هلال) عن أسرار معبد دندرة، لتساعده في رحلته عن "الكابوس" وهو أحد خدام ست الحسن ابنة إبليس. وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "المداح أسطورة العهد" والذي يُعرض على قنوات MBC بالتوازي مع عرضه على منصات إلكترونية أخرى.بعدما اعتدنا على ظهورها بهيئتها الملائكية، تظهر "تاج " يسرا اللوزي خلال أحداث الحلقة الثالثة بهيئة آدمية، لترافق صابر (حمادة هلال) في زيارته لمعبد دندرة وتكشف له الكثير من الأسرار التي تساعده في رحلته في البحث عن "الكابوس"، ما ينبئ بأننا سنراها بهذه الهيئة بشكل أكبر في الأحداث القادمة. ومن بين الأسرار التي كشفت عنها هو وجود طاقة غير طبيعية بالمعبد، وأنه به أماكن عديدة من يقف بها يشعر بهذه الطاقة تسري في جسده.كما أوضحت تاج أن الفراعنة قد اكتشفوا الكثير من قواعد علم الفلك، عندما أخبرت صابر بأن سقف معبد دندرة به ما يعرف بـ "زودياك دندرة"، وهو عبارة عن خريطة للسماء والأبراج، وبأن المصريين القدماء كانوا يراقبون الكواكب والنجوم ويستخدمون معرفتهم بها في تنظيم حياتهم. وأضافت أن الزودياك هو أقدم رسم لعلم الفلك في العالم.يمكنكم قراءة... هكذا يظهر أبطال المداح 5 على بوسترات المسلسل.. رمضان 2025تتواصل الأحداث في الموسم الخامس من "المداح" بإيقاع مختلف ومشوق، عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللواتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.الجزء الخامس من مسلسل "المداح" من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وتشارك يسرا اللوزي في بطولته مع حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان وجوري بكر.

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