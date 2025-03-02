هذا ما قالته هنا الزاهد بعد حلقة أحمد فهمي في رامز إيلون مصر.. تعليقها صادم

رد فعل هنا الزاهد بعد حلقة أحمد فهمي

سكرين شوت لمنشور هنا الزاهد- الصورة من حسابها بمنصة X

أحمد فهمي ثاني ضحايا رامز جلال

رامز جلال يوجه السؤال لـ أحمد فهمي عن سبب انفصاله عن هنا الزاهد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:51 مساءً - أثارت النجمةجدل كل متابعيها ومحبيها، وذلك بسبب منشور لها، وذلك بعد دقائق من نهاية حلقة طليقها النجممعفي برنامجه "رامز إيلون مصر".في أول رد فعل للنجمةبعد حلقة طليقها الفنانمعفي برنامجه "رامز إيلون مصر"، قامت هنا بكتابة منشور من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، قالت فيه: "من لا أخلاق له لا قيمة له".وقد انهالت على منشورها العديد من تعليقات الجمهور، والذين رجحوا أن النجمة تقصد بمنشورها النجمبعد وقوعه فريسة في مقالب رامز جلال، وتعليقه على أمر طلاقهما.يمكنكم متابعة هنا الزاهد متخوفة من البحث عن فضيحة... اعرفوا السببوظهر الفنان أحمد فهمي بالحلقة الثانية من برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"؛ وهو مستلقٍ على السرير الشهير بالمستشفيات ومُقيد بإحكام، حتى يظهر ربوت على شكل كلب، والذي يختبر فهمي في مسابقة معلومات، وحينما يخطئ في الإجابة يتم كهربته مما أثار انفعال الفنانعلى الروبوت وهاجمه بتوجيه الحديث إليه بعنف، وفيما بعد خلال أحداث الحلقة يكشف الروبوت عن شخصيته ليكون الفنان رامز جلال، والذي ينهال عليه بالشتائم.وخلال الحلقة سألوهو مقيد على السرير الكهربائي: "في آخر زيجاتك مين اللي طلب الطلاق أنت ولا الطرف الثاني" إشارة للفنانة، ورد قائلاً: "أنا والله العظيم اللي طلبت الطلاق".كما وجه رامز سؤالاً لـ فهمي في نهاية الحلقة قائلاً: "فيه جوازة جديدة؟، فيه فرح أو خطوبة؟، قفلت الموضوع ولا فيه احتمال؟"، ليعلق فهمي: "لأ ليه يا عم فيه احتمال، لسه مستقرتش"، ليكمل رامز: "طب لو فيه 3 أسماء لو فكرت تتجوز تختار منهن من: شيري عادل ريم البارودي سمية الخشاب"، ليختار فهمي "يبقى سمية".

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