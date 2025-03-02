خلافات قديمة بين سترة وشديدة.. أحداث الحلقة الثانية من العتاولة2

تسارع الخلافات

خلافاتٌ قديمة

قصة مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:51 مساءً - تتوالى الأحداث المثيرة في الحلقة الثانية من مسلسل "العتاولة 2"، حيث يُظهر التوتر والقلق على ‏وجوه خضر ونصّار مع عودة عيسى الوزان بشكلٍ مفاجئ، ليشتعلَ شجارٌ عنيفٌ في الحارة بين رجال ‏عدولة (نسرين أمين) وأفراد العتاولة، تتدخّل فيه فيفي عبده بطابعٍ كوميدي، قبل أن تُنهي عدولة ‏المواجهة بإطلاق رصاصةٍ تهدئة.تتسارع الخلافات العاطفية عندما يتضح أن عدولة ما هي إلا حبيبة نصار (أحمد السقا) القديمة التي تُصرّ على ‏استعادته وأن يترك حنة، لكنه يرفض ويُعلن حبّه لحنة عبر ميكروفون الحارة في محاولة لمصالحة ‏قلبها الجريح. ‏وفي سياقٍ متصل، يُحاول عيسى الوزان إقناع خضر ونصّار بالعودة للعمل سويًّا، لكن نصّار يُعارض ‏الفكرة رغم موافقة خضر.يمكنك قراءة.. عودة عيسى الوزان وظهور فيفي عبده.. أحداث الحلقة الأولى من العتاولة 2من جانب آخر، تتصاعد الأزمة الزوجية بين خضر وجيجي (ثراء جبيل) بسبب أزمة الإنجاب، لتنتهي ‏المشاجرة بتهديدها بالطلاق وذهابه إلى ملهى شوق (مي القاضي) هربًا من الضغوط. أما المفاجأة ‏الكبرى فتكشف تورط عيسى في سرقة الألماس وإلقاء اللوم على خضر لابتزاز العتاولة وإجبارهم ‏على العودة لعالم الجريمة.ولا تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ تكشف الأحداث بوجود خلافاتٌ قديمة بين سترة (أم العتاولة) ‏والحاجة شديدة (فيفي عبده)، ما يدفع الأخيرة للانتقال إلى منزل العتاولة بحثًا عن كنز مُخبأ تركته ‏سترة وراءها.‏

في إطار من التشويق والإثارة، بعد أن غسل يديه من الماضي، يجد نصار (أحمد السقا) نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)،، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.



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أبطال مسلسل العتاولة 2

تأليف: مصطفى جمال هاشم

إخراج: أحمد خالد موسى

أحمد السقا (نصار)

طارق لطفي (خضر)

باسم سمرة (عيسى الوزان)

زينة (حنة)

فيفي عبده (شديدة)

نسرين أمين (عدولة )

أمير صلاح الدين

هدى الإتربي (دينا)

أحمد كشك (السبتي)

زينب العبد (قطة)

مريم الجندي (شادية)

مصطفى أبو سريع (عاطف)

أوقات عرض مسلسل العتاولة 2

يعرض مسلسل "العتاولة2" على قناة مصرMBC، وقناة MBC مصر دراما، ومن المتوقع أن يكون موعد عرضه في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة وبيروت الثامنة بتوقيت الرياض.



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