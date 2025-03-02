مسلسل الكابتن الحلقة 3.. أكرم حسني يفشل في طرد الأرواح بالزار

أكرم حسنى يحاول التخلص من مطاردة الأرواح بالزار

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استمرار الأرواح في المنزل

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مسلسل "الكابتن"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 11:51 مساءً - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "" بطولةالعديد من الأحداث والمغامرات الكوميدية، حيث بدأت الحلقة بدخول حسام () إلى منزله ليجد والدته التي تجسدها الفنانةفي أول ظهور لها، وينكشف أنها الشخص المجهول الذي انتهت حلقة أمس دون الكشف عنها.حسام يقرر عمل "" داخل منزله للتخلص من الأرواح التي تطارده، ليجد أن أصحاب الزار هم فريق "" الغنائي ليجمعهم مشهد كوميدي، ويقومون بغناء أغنية ""، ويتسبب الزار في إزعاج الجيران، الذين يبلغون الشرطة، فتقتحم المكان وتلقي القبض على حسام، الذي يغضب لأنه لم يتمكن من الوصول إلى "زامباهولا"، معتقدًا أنها الحل الوحيد لمشكلته.يمكنكِ قراءة.. محاسب وعامل ومحامي .. أبرز مهن النجوم في دراما رمضان 2025وخلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ""، طالب إيهاب حسام بتصحيح هذا الخطأ، لكن حسام يؤكد له أنه لا يستطيع العودة بالزمن، ويكشف إيهاب أن هناك مباراة فاصلة جديدة بين الفريقين، وأن مالك ناديه "فاروق شيحة" شخص فاسد. وهنا يقرر الجميع وضع خطة للإيقاع به وتصحيح ما حدث سابقًا، عبر حضور حفل صاخب في منزله.تصل جدة الكابتن حسام إلى منزله، مصممة على البقاء معه لخدمته والاعتناء به خلال فترة نقاهته، حاول حسام إقناعها بأنه بخير وسيعود لعمله قريبًا، إلا أن محاولاته باءت بالفشل أمام إصرارها على البقاء بجانبه، قبل أن تصدمه بطلباتها الكثيرة وسط اضطرابه النفسي من ظهور 6 أشباح في منزله.في الوقت نفسه، تستمر أرواح الركاب الذين توفوا في حادث الطائرة في مطاردة حسام داخل منزله، مصرّين على البقاء معه حتى يحقق مطالبهم التي لم تنجز في حياتهم، ويضع هذا الوضع حسام في مواقف كوميدية ومحرجة، خاصة مع وجود جدته التي لا تعلم بحقيقة ما يحدث.اقرأي أيضاً.. حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025مسلسل "" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.وتدور أحداثحول حسام عز الدين كابتن طيار، والذي يرتكب خطأ غير مقصود في احدى رحلاته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن"