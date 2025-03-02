إلهام شاهين توضح سبب تصريحاتها عن الصلاة وترد على الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - أوضحت الممثلة المصرية إلهام شاهين ، سبب التصريحات التي أدلت بها بشأن الصلاة، وأكدت أنها كانت تتحدث عن موقف قديم حدث منذ أكثر من 20 عامًا.

وقالت إلهام إن الأمر حدث أثناء تصوير مسلسل كان يتطلب وقتًا طويلًا للتحضير، حيث توقف التصوير بشكل مفاجئ بسبب صلاة جماعية قام بها المخرج والفريق العامل. وأضافت أن هذا الموقف جعلها تعبر عن رأيها في وقتها حول أهمية إتمام العمل أولًا ثم الصلاة، مشيرة إلى أنها لم ترفض الصلاة أو التقليل من شأنها، وإنما أكدت على أنه يمكن أداء الصلاة في أي وقت بين مواعيد الصلوات، وكانت تصريحاته في لقاءها ببرنامج "سابع سما" مع الإعلامية راغدة شلهوب على قناة "النهار" .