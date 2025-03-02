أحمد فهمي ثاني ضحايا مقالب رامز جلال في "رامز إيلون مصر"

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري أحمد فهمي لمقلب جديد في حلقة اليوم من برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث تمكن رامز جلال من إجباره على ترديد إقرار أثناء تواجده في السرير الدوار، بعد تعرضه لصعقات كهربائية متتالية، وقال أحمد فهمي: "أتعهد بعدم التعرض لرامز جلال، وأوافق على أي شيء يحدث في الحلقة"، ليضيف قائلاً "ومش هتجوز تاني".



وكانت بداية الحلقة ساخرة من رامز جلال، الذي علق قائلاً: "معانا النجم اللي بيتجوز على روحه، واللي هنزود له جروحه، مبيعرفش يعمل غير حاجة واحدة، يتجوز ويربي كلاب". كما استهزأ برؤية أحمد فهمي قائلاً: "ممكن تقلع التوكة المعفنة دي، والنضارة دي ما شوفتهاش من أيام الراحل فؤاد المهندس".

استمر رامز في تعليقاته قائلاً: "بص يا حمادة، بالمنظر ده عرفت ليه بيطلبوا الخلع منك؟".



