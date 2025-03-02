شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 3.. أحمد مالك وطه دسوقى يقتحمان فيلا ضياء عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 3، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، طلب "ماجد" محمود حميدة من "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، أن يقومان بعملية سرقة ملف تمت سرقته منه وأعطاهم عنوان الفيلا.

وذهب "ولعة" و"مفتاح" و"قطايف" و"ألمظ" ونجحوا في اقتحام الفيلا وضرب الرجال الذين يقومون بتأمينها، وبعد مقابلة "ياسين" ضياء عبد الخالق، طلبوا منه إحضار الملف منا لخزينة، ليخبرهم بأنه يعلم تفاصيل حياة كل شخص، ويفاجأ "ولعة" أحمد مالك بأنه يعلم السيدة التي معه في الصورة "والدته".

وشهدت الحلقة ذهاب "ولعة" أحمد مالك و"مفتاح" طه دسوقي لـ "بابا ماجد" محمود حميدة لإعطائه الهاتف الذى يحمل دليل ضد استغلاله للأطفال في المواد المخدرة.

ذهب مفتاح إلى صديقته "سعاد" جلا هشام، وبعد حديث بينهما رأى طفلا يبيع مناديل وبعدما شعر بانجذاب ناحيته قرر اصطحابه لدار الأيتام وتوفير مأوى وطعام له.

وكشف مشهد خلال الحلقة تناول كيف يستغل "ماجد" محمود حميدة أطفال دار الأيتام في بيع أدوية الجدول، حيث يذهب الأطفال بعلب المناديل وإعطائها للصيدليات وبداخلها شرائط البرشام.

قصة مسلسل ولاد الشمسويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه. أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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