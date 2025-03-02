شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الثانية.. دينا فؤاد تهرب مع ابنها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، حاولت غزل" دينا فؤاد" أن تقنع والدها ألا يبلغ أخيها وعريسها السابق تاجر المخدرات، بمكانها، ولكنه لم يكترث لكلامها وقام بالإتصال بهم، فقامت غزل بأخذ ابنها وانصرفت مسرعة من المستشفى قبل أن يصلوا لها، وهي تردد أنها لن تسامح والدها أبداً، وعندما ذهبت لمنزلها وجدت صاحب الشقة قد طردها وترك حقيبة ملابسها مع حارس العمارة، لتسير في الشوارع ولا تعرف أين تذهب.

وكانت قد شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا الكثير من الأحداث المثيرة، حيث بدأت الحلقة بصفقة أسلحة لواصل الذهبي" رياض الخولي"، وبعض من مطاريد الجبل، وأثناء العملية سألهم على حكيم باشا" مصطفى شعبان" ومكان خزينة الذهب والـآثار في الجبل، وأثناء سيرهم إتجاه الخزينة انفجر لغم ففروا هاربين.

سمع حكيم باشا "مصطفى شعبان" الانفجار الذي حدث في الجبل، أخذ بندقيته سريعًا وذهب للجبل واطمئن على ثروته والتي هي عبارة عن تماثيل أثرية كثيرة من الذهب، وبعد أن اطمئن أمسك بأحد الرجال الذين بقوا من مطاريد الجبل ولم يفر بسبب إصابته وأجبره على الاعتراف بكل ماحدث بعد أن أطلق الرصاص على قدميه، وبعد أن أعترف له قام بتسليمه للشرطة.

ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان"، لواصل الذهبي "رياض الخولي"، بعدما علم بما فعله في الجبل، وبدأ يلمح له وحدثت مشادة كلامية بينهم اتضح فيها أن واصل يتهم حكيم أنه سرق القصر من والده، بينما اتهمه حكيم أنه هو من أضاع أمواله على النساء، وأوضح حكيم له أنه علم بذهابه للجبل وهدده لو قام بعمل مثل هذه الصفقات مرة أخرى سيمنعه من الصعود للجبل نهائياً.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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