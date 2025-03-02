شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب.. نيكول سابا تبدأ الحرب مع ياسمين عبد العزيز وخالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب بدء رقية العسكرى (نيكول سابا) الحرب مع زوجها فى السر يوسف أبو العزم (خالد سليم) وزوجته ليل الحسينى (ياسمين عبد العزيز)، حيث دار حوار بين رقية ويوسف، وطلبت منه إعلان زواجهما السري وأنها باعتبارها سيدة أعمال فهي أحق من الظهور معه في المجتمع بدلا من زوجتها الأخرى ليل.



نيكول سابا تبدأ الحرب على ياسمين عبد العزيز وخالد سليم

وكشفت الحلقة عن زواج رقية من يوسف منذ أربعة سنوات ووجود ابن لرقية العسكري من يوسف وطلبت منه في نهاية الحوار أن يعلن زوجهما ويطلق ليل في إشارة إلى إعلان الحرب، وخلال الحلقة حاولت رقية استفزاز يوسف بدعوة أصدقائها لحفل في المنزل بتواجد عدد ممن رغبوا في الارتباط بها لتبدأ الأحداث تشتعل بينها وبين يوسق بقوة.

وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب، قررت ليل إقامة حفل عشاء للعائلة احتفالاً بعيد زواجها من يوسف، وتقوم بتجهيز الطعام برفقة والدتها حنان سليمان، وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) التي تبدو مهتمة جدا بفارس (كريم فهمى) شقيق زوج أختها، وتتحدث عنه كثيراً، لاسيما وأنها تعرفت عليه عن قرب أثناء تواجدها في المانيا

تجتمع العائلة بالكامل على العشاء ونكشف خبر حمل ليل أمام جميع أفراد العائلة رغم رغبة يوسف ووالدته اجلال في إخفاء الخبر، ويجتمع ليل ويوسف مع إجلال (أنوشكا) ونهى لتصفية الأمور بينهما إلا أن إجلال تصر على موقفها من نهى (ندى موسى)، وأنها ترى أن يكون هناك اهتمام بها بشكل أكبر وترفض فتح صفحة جديدة، ويقترح فارس السفر إلى الجونة لتغيير جو بصحبة زوجته نهى ويوسف وزوجته ليل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.



وتقابل حبيب الحلقة 2



وتقابل حبيب الحلقة 2

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