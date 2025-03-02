شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 3.. مريم الجندي تعطى إسماعيل فرغلي أوراقا تدين محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 3، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، نجاح "مفتاح" طه دسوقي في إقناع "ولعة" أحمد مالك بأن يعطيه الهاتف الذى يحتوى على دليل إدانة لـ "بابا ماجد" محمود حميدة حتى يعطيه له، وأخبره بأن الرجال الذين قاموا بضربه أن "ماجد" هو من أرسلهم له.

انتقل المشهد إلى "ماجد" محمود حميدة، الذى حاول أن يعلم كيف خرجت "تهانى" مريم الجندي من الغرفة الذى كان يحبسها فيها، وقام باستجواب كل الموجودين بالدار ولكنهم لم يصل لشيء.

وذهبت "تهانى" الى رئيس التحرير الذى يجسده إسماعيل فرغلي، بعد هروبها من الدار، وأعطته الأوراق التي حصلت عليها تدين "ماجد" حيث تضمنت الأوراق شهادة وفاة شقيقه المتوفي وأوراق تثبت امتلاك شقيقه للدار، كما أعطته أوراق تثبت بأن "ماجد" يستورد أدوية في الجدول يقوم باستيرداها بضرب شهادات طبية للأطفال الأيتام، كما تضمن شهادة ميلاد لابن شقيقه وطفل آخر.

قصة مسلسل ولاد الشمسويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه. أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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