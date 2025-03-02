شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 3.. مفتاح يصطحب طفلاً من الشارع لدار الأيتام لتأمين مأوى له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 3، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "ولعة" أحمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي لـ "بابا ماجد" محمود حميدة لإعطائه الهاتف الذى يحمل دليل ضد استغلاله للأطفال في المواد المخدرة.

ذهب مفتاح الى صديقته "سعاد" جلا هشام، وبعد حديث بينهما رأى طفل يبيع مناديل وبعدما وشعر بنجذاب ناحيته ليقرر اصطحابه لدار الأيتام وتوفير مأوى وطعام له.

وكشف مشهد خلال الحلقة تناول كيف يستغل "ماجد" محمود حميدة أطفال دار الأيتام في بيع أدوية الجدول، حيث يذهب الأطفال بعلب المناديل وإعطائها للصيدليات وبداخلها شرائط البرشام.

قصة مسلسل ولاد الشمسويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه. أبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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