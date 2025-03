شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Emilia Pérez الأكثر ترشيحا للأوسكار 97 قبل ساعات من الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا ساعات عن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 97 الذى سيقام ليلة الاثنين 3 مارس الجارى، وتصدر فيلم Emilia Pérez قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار لعام 2025 بـ 13 ترشيحًا، يليه كل من The Brutalist وWicked بـ 10 ترشيحات لكل منهما.

وجاء فيلما A Complete Unknown وConclave في المركزين التاليين بـ 8 ترشيحات لكل منهما، وستتنافس هذه الأفلام الخمسة على جائزة أفضل فيلم مع أفلام Anora وDune: Part Two وI’m Still Here وNickel Boys وThe Substance.



Emilia Pérez

فى نفس السياق أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" أن الحفل الـ97 لن يتضمن عروضا حية للأغاني المرشحة لجوائز الأوسكار، بسبب حرائق لوس أنجلوس.

في السابق تم أداء كل أغنية مرشحة على خشبة المسرح أثناء البث التليفزيوني، لكن هذا العام سوف تبتعد فئة أفضل أغنية أصلية عن العروض الحية وستركز على مؤلفي الأغاني.

وتضمنت رسالة الأكاديمة: "سنحتفل بفنونهم من خلال تأملات شخصية من الفرق التي تجلب هذه الأغاني إلى الحياة، كل هذا وأكثر من ذلك، سيكشف عن القصص والإلهام وراء المرشحين لهذا العام".

وذلك بعدما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.