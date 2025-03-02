شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 2.. ريهام حجاج تنضم للجامعة حتى تعرف السر وراء شلة أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت نادين " ريهام حجاج"، إلى جامعة شقيقتها مى " جنا الأشقر" خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، لمقابلة الدكتور أدهم " نبيل عيسى" وتطلب منه الانضمام إلى الجامعة للتدريس كما كانت تطلب منها شقيقتها مى.

والهدف من دخول نادين الجامعة هو معرفة كل أصدقاء مى و ما سبب انتحارها، ومعرفة السر وراء شلة أثينا، كما استغربت عميدة الجامعة إيمان السعدوى " سوسن بدر" من طلب انضمام نادين إلى الجامعة.

ويظل حساب أثينا الغامض بأرسال رسائل لأصدقاء مى وهم مروان و آدم و محاوله استدراجهما فى الكلام بفيديوهات لمى .



مواعيد العرض والإعادة



ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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