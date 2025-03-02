شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله والسبكي ومروان حامد وفيفي عبده في عزاء والدة باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في عزاء والدة الفنان باسم سمرة وشقيقه هشام المقام بمسجد الشرطة بزايد، منهم المخرجان يسرى نصر الله ومروان حامد، والنجوم أحمد فتحي ومحمد محمود وأحمد شيبة وفيفي عبده ومحمد ثروت ووليد نجم ومحمد حسن ومحمد عبد الرحمن توته والمنتج أحمد السبكي ومحمد أبو داوود وإسماعيل فرغلي وايهاب فهمي.

وكانت قد شيعت أمس بعد صلاة العصر جثمان والدة الفنان باسم سمرة إلى مثواها الأخير، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الصباح بمنطقة الهرم، وبحضور عدد من الفنانين منهم النجم أحمد السقا، والمخرج يسري نصر الله والفنان حمزة العيلي والفنانة زينب العبد، والفنان محمد لطفي والفنان محسن منصور بجانب الأهل والأصحاب.

وكانت والدة الفنان باسم سمرة تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.