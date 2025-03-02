شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: عودة الفلسطينيين مشهد مهيب وأهل غزة من أنبل الشعوب واطهرها والان مع تفاصيل الخبر

قال النجم ياسر جلال في حواره لـ"الخليج 365": إن مشهد عودة الفلسطينيين لغزة مهيب، ويدل على حقيقة أن الفلسطينيين وأهل غزة من أنبل الشعوب واطهرها على وجه الأرض، فهم شعب مناضل وشريف وقوى، وادعوا الله أن يحفظهم، وأتمنى من الدول العربية أن تلتف حولهم لحصولهم على حقوقهم المشروعة".

وأضاف "لا ننسي الموقف البطولي والنبيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما رفض بلسان مبين تهجير أهل غزة من البداية، وأشكره على موقفه وندعمه في كل قراراته تجاه غزة وأهلها، لأن غزة جزء من روحنا والقضية الفلسطينية تنفسناها كأطفال كما تنفسنا الأكسجين، فلسطين منا ودم الشهداء دمنا وسوف نعلم أولادنا أن فلسطين قضيتهم إن شاء الله".

مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

قصة مسلسل جودر 2

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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