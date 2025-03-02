شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تنفعل على مُقدم برنامج: أنت راجل متخلف وكلك مش عاجبني والان مع تفاصيل الخبر

تسببت عفوية الفنانة فيفى عبده في صدام كبير مع حسين العسيرى مقدم برنامج "بروود كاست مع حسن عسيري" حيث انفعلت فيفى عبده عليه بعدما وجه سؤال لها حول دورها فى مسلسل العتاولة 2 الذى يعرض حالياً في رمضان 2025، لترد فيفى "مش هقدر أقول الدور لكن أنا ضيفة عليهم".

فيفي عبده تنفعل على حسن عسيري

وكان رد فعل عسيرى على فيفى بتوجيه سؤال آخر لها قائلاً:"كومبارس يعني عاملة مشهد مشهدين"، لترد فيفي عبده منفعلة: "أنت راجل متخلف ومش عايش في الدنيا أكيد"، ليطلب عسيري سريعاً من مخرج البرنامج حذف ما قالته في المونتاج لترد فيفى عبده عليه:"أنت تتكلم براحتك وأنا لما أتكلم تقول شيلها؟، فيقول لها:"لو فيه حاجة مش عجباكي قوليلي أشيلها»، لترد فيفي عبده بعفويتها المعتادة: "أنت كلك مش عاجبني".

وتشارك الفنانة فيفى عبده فى مسلسل العتاولة 2 الذى يعرض فى شهر رمضان الجارى، والعمل من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت. ومن تأليف مصطفى جمال هاشم. وإخراج أحمد خالد موسى.

فيفي عبده تعود لدراما رمضان مع العتاولة 2

فيفي عبده تعود للمشاركة في دراما رمضان 2025 بعد غيابها العامين الماضيين؛ حيث قدّمت آخر أعمالها مسلسل "شغل في العالي" في رمضان 2022، وشارك في بطولته: شيرين رضا، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، فريد النقراشي، رشا بن معاوية، كريم سرور، مروان يونس، محمد مرزبان، نينا مغربي، إنجي كيوان، أحمد جمال سعيد، عزة مجاهد. والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم. وإخراج مرقس عادل.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" في إطار من الدراما الشعبية المليئة بالصراعات والإثارة؛ حيث الأخوان نصار وخضر الخارجان عن القانون بممارسة السرقة والنصب؛ حيث ورثا ذلك عن والدهما، ولكن حياة نصار تتغير تماماً بعد ظهور حنة الفتاة الإسكندرانية التي يقع في حبها، وبدَورها تحاول إبعاده عن حياة الجريمة، ولكن شقيقه خضر والظروف القاسية التي يعيشها، تقف حائلاً دون بدء حياة جديدة.