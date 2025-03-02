شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 3.. تطورات مثيرة فى علاقة حازم وشهد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عن تطورات كبيرة في علاقة حازم (محمود ياسين جونيور) وشهد (منة عرفة)، حيث استنجدت شهد بحازم وطلبت مقابلته بأسرع وقت، وعند مقابلتها أخبرته أن والدها اكتشف دخولها في علاقة مع شاب ويريد معرفة من هو هذا الشخص، بعدما كشف ابن عمها ما شاهده على الموبايل.

يخبر حازم، شهد بأن تعترف لوالدها أن تخبر والدها بأنها كانت تعرف شخص وتركته دون أن تكشف من هو الشخص، ويؤكد حازم لشهد أن عليها ان تبعد عنه وانهاء علاقتهما تماما لأن الأمر اذ انكشف سيكون هناك مشكلة كبيرة لها، وفى نفس الوقت تكتشف انجى (بسنت أبو باشا) أن حبيبها حازم على علاقة بفتاة أخرى بعد مشاهدته يرسل لشهد رسالة على الواتس.

توالت الأحداث فى الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب، حيث قررت ليل (ياسمين عبد العزيز) إقامة حفل عشاء للعائلة احتفالاً بعيد زواجها من يوسف (خالد سليم)، وتقوم بتجهيز الطعام برفقة والدتها حنان سليمان، وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) التي تبدو مهتمة جدا بفارس (كريم فهمى) شقيق زوج أختها، وتتحدث عنه كثيراً، لاسيما وأنها تعرفت عليه عن قرب أثناء تواجدها في المانيا

تجتمع العائلة بالكامل على العشاء ونكشف خبر حمل ليل أمام جميع أفراد العائلة رغم رغبة يوسف ووالدته اجلال في إخفاء الخبر، ويجتمع ليل ويوسف مع إجلال (أنوشكا) ونهى لتصفية الأمور بينهما إلا أن إجلال تصر على موقفها من نهى (ندى موسى)، وأنها ترى أن يكون هناك اهتمام بها بشكل أكبر وترفض فتح صفحة جديدة، ويقترح فارس السفر إلى الجونة لتغيير جو بصحبة زوجته نهى ويوسف وزوجته ليل.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.