شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ومنة شلبى وسيد رجب يحضرون عزاء والدة باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال يتوافد عدد من صناع الدراما والسينما والكتاب والنجوم عزاء والدة الفنان باسم سمرة وشقيقه هشام المقام بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، منهم: تامر حسني وأحمد السعدني ومحمد ممدوح ونسرين أمين وكريم السبكي ومنة شلبي وبشرى وسيد رجب وعلاء مرسي وسامو زين وبشرى وصلاح عبد الله وأحمد قاسم وأحمد طه والمخرج أكرم فريد والمنتج أحمد بدوى والإعلامي محمد الغيطي وأيمن شاهين وعلي الطيب وهاني رمزى ومحمد جمعة ومحمود البزاوى والمؤلف أيمن سلامة وصلاح عبد الله والشاعر إسلام خليل وعمرو رمزى.

وكانت قد شُيعت أمس بعد صلاة العصر جنازة والدة الفنان باسم سمرة إلى مثواها الأخير، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد الصباح بمنطقة الهرم، وبحضور عدد من الفنانين، منهم النجم أحمد السقا، والمخرج يسري نصر الله والفنان حمزة العيلي والفنانة زينب العبد، والفنان محمد لطفي والفنان محسن منصور بجانب الأهل والأصحاب.

وكانت والدة الفنان باسم سمرة قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، دخلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب تصريحات سابقة لباسم سمرة.