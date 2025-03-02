شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 2.. مشادة كلامية بين سوسن بدر ونبيل عيسى بسبب الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت نادين "ريهام حجاج"، برفقه يوسف " أحمد مجدى"، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، إلى والدة محمود صفوت عشرى زميل مى الذى انتحر من 4 سنوات لمحاوله الوصول إلى دليل لماذا انتحرت مى شقيقتها.

ودخلت نادين إلى غرفة محمود ووجدت صور محمود ومى فى الجامعة، وسألت والدته عن صورة له، لتقول لها:" الصورة دى قبل ما يعرف مى الجروب سافر أثينا و لما رجعوا بقى اسمهم جروب أثينا.

ثم تذهب نادين مع يوسف وتتحدث معه أنها تريد معرفة كل شيء عن جروب أثينا وكل التفاصيل عن أصدقاء مى.

وحساب أثينا الغامض بدأ فى أرسال رسائل إلى أصدقاء مى برسالة ممكن نبقى أصحاب وأرسال رسائل صوتية لهما عن مى.

كما تدخل عميدة الجامعة إيمان السعدوى " سوسن بدر" فى مشادة كلامية مع نجلها أدهم " نبيل عيسى" دكتور فى الجامعة بسبب انبهاره و إعجابه بالطلبة المتفوقين اللذين درس لهم ومنهم مى ومحمود وأنه فى وقت ما كان معجب بمى وطلبت منه أن يركز فى عمله .

مواعيد العرض والإعادة

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



