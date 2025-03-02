تامر حسني يُعلّق على ظهوره في مسلسل إش إش لـ مي عمر: اشكيلي هفيدك برضه

تامر حسني لـ مي عمر: اشكيلي همك

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب تامر حسني على إنستغرام

صناع عمل مسلسل "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 10:20 مساءً - بعد عرض أولى حلقات مسلسل "إش إش" للنجمة، حرص الفنانعلى تهنئتها بالعمل، وعلق على ظهوره واستنجادها به في أحد المشاهد.شارك النجممن خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مشهدًا من مسلسل "إش إش" والتي تظهر فيه النجمة مي عمر جالسة حزينة في غرفتها التي تعلق فيها صورة تامر حسني، وذلك بعد مشاجرة دارت بينها وبين زوج خالتها "بوشكاش - إدوارد" وتدخل والدتها "إخلاص كابوريا – انتصار" لتتحدث معها وتُخبرها أنها عليها التحمل وأن أيامها القادمة سوف تكون أجمل.فتنظر "إش إش" إلى صورةوتقول: "خليك شاهد يا تامر يا حسني على إللي بيحصل فيا ما أنا مش معلقاك على الحيطة عالفاضي".فترد عليها والدتها قائلة: "دا غلبان دا شاهد على حاجات كتير أوي وساكت".ويعلق تامر حسني على المشهد قائلاً: "يا مي إيه الحلاوة دي مليون مبروك، اشكيلي في الصورة ولا يهمك هفيدك برضو، ربنا يوفقك وتكسري الدنيا زي كل سنة إنتي وملك الإخراج محمد سامي باشا".اطلعوا إلى تنسيقات شتوية عصرية على طريقة مي عمريُشاركالبطولة كل من ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وعدد من ضيوف الشرف وهم: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، أحمد زاهر، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».