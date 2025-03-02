يختار سمية الخشاب كزوجة مستقبلية.. أحمد فهمي ثاني ضيوف حلقات رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 10:20 مساءً - عُرض منذ قليل ثاني حلقات برنامج "رامز إيلون مصر"، واستضاف الفنان رامز جلال بالحلقة الفنان أحمد فهمي.
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كما وجه رامز سؤالاً لـ فهمي في نهاية الحلقة قائلاً: "فيه جوازة جديدة؟، فيه فرح أو خطوبة؟، قفلت الموضوع ولا فيه احتمال؟"، ليعلق فهمي: "لأ ليه يا عم فيه احتمال، لسه مستقرتش"، ليكمل رامز: "طب لو فيه 3 أسماء لو فكرت تتجوز تختار منهم مين: شيري عادل ريم البارودي سمية الخشاب"، ليختار فهمي "يبقى سمية".
يُذكر أنه خلال الأيام الماضية كان قد تم طرح الإعلان الآتي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، وكان قد تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
فكرة مقلب "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025وكان قد اشتهر الفنان رامز جلال لدى الجمهور العربي كل عام بتقديم برنامج مقالب، والذي جاء هذا العام بعنوان "رامز إيلون مصر" والذي تقوم فكرته على إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية، وتأتي لجنة تحكيم هذا البرنامج المزيف مكونة من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، فيما يتم إيهام الضيف بأنه الحكم الثالث في المسابقة.
أحمد فهمي يهاجم ويعنف الروبوتوظهر الفنان أحمد فهمي بالحلقة الثانية من البرنامج وهو مستلقي على السرير الشهير بالمستشفيات ومُقيد بإحكام، حتى يظهر روبوت على شكل كلب، والذي يختبر فهمي في مسابقة معلومات وحينما يخطئ في الإجابة يتم كهربته، مما أثار انفعال الفنان أحمد فهمي على الروبوت وهاجمه بتوجيه الحديث إليه بعنف، وفيما بعد خلال أحداث الحلقة يكشف الروبوت عن شخصيته ليكون الفنان رامز جلال، والذي ينهال عليه بالشتائم.
يمكنكم متابعة أحمد العوضي ضيف أولى حلقات رامز ايلون مصر.. هل أعلن عن زواجه بعد رمضان؟
رامز جلال يوجه السؤال لـ أحمد فهمي حول انفصاله عن هنا الزاهدوخلال الحلقة سأل رامز جلال أحمد فهمي وهو مقيد على السرير الكهربائي: "في آخر زيجاتك مين اللي طلب الطلاق إنت ولا الطرف الثاني" إشارة للفنانة هنا الزاهد، ورد قائلاً: "أنا والله العظيم اللي طلبت الطلاق".
كما وجه رامز سؤالاً لـ فهمي في نهاية الحلقة قائلاً: "فيه جوازة جديدة؟، فيه فرح أو خطوبة؟، قفلت الموضوع ولا فيه احتمال؟"، ليعلق فهمي: "لأ ليه يا عم فيه احتمال، لسه مستقرتش"، ليكمل رامز: "طب لو فيه 3 أسماء لو فكرت تتجوز تختار منهم مين: شيري عادل ريم البارودي سمية الخشاب"، ليختار فهمي "يبقى سمية".
يُذكر أنه خلال الأيام الماضية كان قد تم طرح الإعلان الآتي لبرنامج "رامز إيلون مصر"، وكان قد تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز إيلون مصر" عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
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