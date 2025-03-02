مؤلف وتقابل حبيب: مسلسلي مظلوم في منافسات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 10:20 مساءً - كشف السيناريست عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، عن شعوره بالظلم في منافسات موسم مسلسلات رمضان 2025، بعد تنظيم عدة مسابقات بـ جوائز كبرى للترويج للمسلسلات المنافسة، متمنيا أن ينحاز الجمهور لمشاهدة ما وصفه بالحكاية الحلوة، وعدم التأثر بأساليب الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو محمود ياسين: حاسس إني مظلوم في المنافسة السنة دي

وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك: بصراحة أنا حاسس إني مظلوم في المنافسة السنة دي.. كتير مسلسلات عاملين مسابقات وجوايز قيمة، والجمهور متفاعل، وأنا لا عندي مسابقات ولا عندي جوايز! يعني حتى لو فكرت أعمل مسابقة، هسأل إيه؟ ‘مين بطل المسلسل؟ وأهدي الفايز إيه؟.

وتابع: أنا كده مش عارف أنافس الصراحة.. بس لما بفكر كده، زمان المسلسلات كانت بتنجح من غير كل ده.. حد فيكم خد عربية لما شاف سوق العصر؟ أو كسب دهب لما تابع ليالي الحلمية؟

وواصل قائلا: النجاح الحقيقي بييجي من الحكاية الحلوة اللي تفضل مع الناس.. ده اللي افهمه ولا الدنيا اتغيرت ولا ايه وانا اللي مش دريان؟ عشان كده، بجائزة أو من غير، مستني محبي و جمهور الدراما في رمضان مع مسلسل وتقابل حبيب... لأن الحكاية الحلوة هي اللي بتكسب في الآخر!.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور الأحداث حول شخصية ليل الحسيني وتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، التي تعيش حياة هادئة مع زوجها «يوسف»، ويجسده النجم خالد سليم، وهو رجل أعمال، لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث تكتشف «ليل»، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من امرأة أخرى تدعى «رقية العسكري»، وتجسد شخصيتها نيكول سابا، وتدخل بعدها «ليل» في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، في محاولة لاستعادة كرامتها رغم وجود مبررات بأن هذا الزواج الثاني كان من أجل حل أزمة مالية واجهتها شركة العائلة، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا.

ويعرض المسلسل أهمية التغلب على المصالح الشخصية من أجل العلاقات الإنسانية، وإعلاء قيمتها على الرغبة في الانتقام ورغبات النفس البشرية، وكيفية تطبيقه على أرض الواقع من خلال أحداث تشويقية متشابكة مع الأبطال، حيث يتطرق المسلسل لعدة قضايا مجتمعية مهمة؛ من بينها الخيانة الزوجية التي تكشف عنها الأحداث، وكيفية تأثيرها السلبى على الحالة النفسية للمرأة وشعورها بالخذلان والضعف، والتي تشهد معها نقطة تحول كبيرة في شخصية بطلة العمل بعدما عاشت صراعات متتالية في محاولة لاستيعاب وتخطى أحداث حياتها، التي تضمنت صراعاً بينها وبين سيدة أخرى من أجل التنافس على حب زوجها.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ياسمين عبد العزيز بدور (ليل الحسيني)

كريم فهمي بدور (فارس ابو العزم)

خالد سليم بدور (يوسف ابو العزم)

محمود عمرو ياسين بدور (حازم ابو العزم)

نيكول سابا بدور (رقية العسكري)

أنوشكا بدور (اجلال ابو العزم)

صلاح عبد الله بدور (عبد العزيز ابو العزم)

حنان سليمان بدور (الهام رؤوف وهبة)

بسنت شوقي بدور (فرح الحسيني)

منة عرفة بدور (شهد منصور الرفاعي)

إنجي كيوان بدور (كريمان العسكري)

بسنت أبو باشا بدور (إنچي)

بتول الحداد بدور ( نعمة)

ريم رأفت بدور (زينة)

كريم عبد الخالق بدور (رزق عبد الله السيد)

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد حمدي الخبيري

أوقات عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة ON وقناة DMC، وقناة CBC وقناة روتانا خليجية مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية بأحداث مشوقة، من أبرزها مسلسل " لام شمسية" للنجمة أمينة خليل، والذي يناقش عدة قضايا حساسة يشهدها المجتمع المصري مؤخرا فيما يتعلق بالأسرة والطفل.

كما يضم الموسم مسلسل منتهي الصلاحية للنجم محمد فراج، الذي يطرح لأول مرة أثر بعض الممارسات التقنية الجديدة على تماسك العائلة.

ويعود الثنائي إياد نصار وريهام عبد الغفور لمناقشة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالحياة الزوجية في مسلسل "ظلم المصطبة".

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