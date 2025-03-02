محمد عادل إمام يعلق على ذكر اسمه هو ووالده في العتاولة 2... هذا ما قاله!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 10:20 مساءً - عبر الفنان محمد عادل إمام عن سعادته وذلك بعد ذكر اسمه هو ووالده الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2"، كما حرص على تهنئة فريق العمل.
يرد أحمد كشك قائلاً: "أه بس أنا مش هموت في آخر الفيلم"، ويرد مصطفى أبو سريع: "وأنا كمان مش هموت في آخر الفيلم، يبقى أنا وأنت عادل إمام أنا عادل وإنت محمد إمام".
وعلق على محمد عادل إمام على المشهد قائلاً: "إحساس لطيف أنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة، شكراً العتاولة على التحية الجميلة".
يمكنكم متابعة رد صادم من فيفي عبده بعد سؤالها عن قيمة رصيدها في البنك
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ومن أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بأحمد السقا وطارق لطفي، ويستشيرانها في العديد من الأمور، وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر -طارق لطفي- حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
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محمد إمام يوجه الشكر لأبطال "العتاولة 2"شارك الفنان محمد عادل إمام من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مشهداً من أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2"، ووجه رسالة شكر لأبطال العمل، ويظهر في المشهد النجمان مصطفى أبو سريع وأحمد كشك؛ ويبدأ أحمد كشك بالسؤال قائلاً: "هو إحنا صغيرين؟" ليجيب مصطفى أبو سريع: "أوي أوي يا سبتي عشان كده هما مش شايفنا عشان كده لازم نبقى كبار لازم نبقى نجوم نبقى قد العتاولة أو أكبر من العتاولة نبقى أنجم من العتاولة نبقى زعماء أنا هبقى الزعيم عادل إمام إحنا عشان نبقى كبار لازم نبقى عادل إمام وسعيد صالح في سلام يا صاحبي".
يرد أحمد كشك قائلاً: "أه بس أنا مش هموت في آخر الفيلم"، ويرد مصطفى أبو سريع: "وأنا كمان مش هموت في آخر الفيلم، يبقى أنا وأنت عادل إمام أنا عادل وإنت محمد إمام".
وعلق على محمد عادل إمام على المشهد قائلاً: "إحساس لطيف أنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة، شكراً العتاولة على التحية الجميلة".
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يمكنكم متابعة رد صادم من فيفي عبده بعد سؤالها عن قيمة رصيدها في البنك
مسلسل "العتاولة 2"يُذكر أنه بعد النجاح الكبير للجزء الأول من مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه بموسم دراما رمضان 2024، وجسد بطولته العديد من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، هدى الإتربي، تم العمل على الجزء الثاني منه، حيث يشهد موسم دراما رمضان 2025 عرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي بدأت الحلقات الأولى منه بمفاجأة نجاة "عيسى الوزان"، الذي يجسد شخصيته الفنان باسم سمرة، من الموت في حادث سيارة، وعودة "نصار"، الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا، إلى عالم الإجرام لسداد تكلفة علاج ابنته.
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ومن أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بأحمد السقا وطارق لطفي، ويستشيرانها في العديد من الأمور، وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر -طارق لطفي- حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».