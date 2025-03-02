مسلسل "بالدم" يحقق نجاحًا كبيرًا في أولى حلقاته ويتصدر المشهد الرمضاني

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على المنافسة الرمضانية، إلا أن انطلاقة مسلسل "بالدم" كانت غير عادية، حيث حقق تفاعلًا كبيرًا مع أحداث أول حلقتين، ما ترجم إلى تصدره المرتبة الثانية في قائمة أكثر الأعمال مشاهدة في اليومين الأولين.

كما حقق أعلى نسبة مشاهدة بين كل الأعمال العربية على المنصة خلال الشهر الكريم.

المسلسل تصدر المراتب الخمس الأولى في عدة دول عربية مثل الإمارات، قطر، الأردن، وفلسـ طين، واحتل المراتب العشر الأولى في دول أخرى مثل الكويت، الجزائر، تونس، تركيا، أميركا، كندا، وفرنسا، وغيرها.

هذا النجاح يعكس ثقة الجمهور العربي في شركة "Eagle Films" والمنتج جمال سنان، وفي بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التي تحقق نجاحات كبيرة مؤخرًا، كما يبرز العمل التميز الكبير لأبطال الدراما اللبنانية مثل باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس وغيرهم، ليكون مسلسل "بالدم" واحدًا من أبرز الأعمال في سباق رمضان هذا العام.