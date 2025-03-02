وزير الداخلية الكويتي يوضح تفاصيل حول سحب الجنسيات من الفنانين

ميرنا وليد - بيروت - في تصريحاته الأخيرة، تناول وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، الجدل الدائر حول سحب جنسيات بعض الفنانين.

وأوضح، أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلفه شخصياً بإدارة ملف "الجنسية الكويتية"، مؤكدًا أنه يتعامل مع القضية بكل شفافية، متسلحًا بالمسؤولية تجاه الله والقيادة والشعب، وقال الشيخ فهد اليوسف إن الكويت شهدت في السنوات الأخيرة دخول جنسيات متعددة، مما أثر على النسيج الاجتماعي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، وأضاف أن بعض الأشخاص حصلوا على الجنسية الكويتية تحت مبرر "الأعمال الجليلة"، إلا أن هذه الهدايا كانت في معظمها مدفوعة بالمصالح الشخصية، مما إستدعى مراجعة هذا الملف، وفيما يتعلق بسحب الجنسية من بعض الإعلاميين والفنانين، تساءل الوزير عن مدى إسهامهم الفعلي في خدمة البلاد، مشيرًا إلى أن البعض منهم يحمل جنسيات أخرى، وهو ما يعد مخالفة دستورية تمنع ازدواج الجنسية. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار حماية الأمن القومي وتعزيز الولاء الوطني.

من جهة أخرى، تحدث الشيخ فهد اليوسف عن تطورات قضية غسيل الأموال التي تورط فيها بعض المشاهير، مؤكدًا أن التحقيقات لم تُغلق بعد، بل جرى فتح الملف مجددًا بشكل واسع، وأوضح أنه يتم تحويل القضايا يوميًا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت تصريحاته في برنامج "مسرح الحياة" مع الإعلامي علي العلياني