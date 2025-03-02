حبيب الحبيب يتصدر الترند بتقليد كوميدي لشخصية شاروخان في "واي فاي 5"

ميرنا وليد - بيروت - أصبح الممثل السعودي حبيب الحبيب حديث مواقع التواصل الإجتماعي بعد تقديمه تقليدًا كوميديًا لشخصية النجم الهندي شاروخان خلال مسلسل "واي فاي 5". الحبيب لم يقتصر على تقليد الشكل فقط، بل أبدع في محاكاة نبرة صوت شاروخان وطريقته في الحديث، مما أضفى طابعًا فكاهيًا على المشهد.

حبيب لاقى تفاعلاً كبيرًا، حيث أبدع المتابعين في تداول اللقطات التي أظهرت الحبيب في دور شاروخان بأسلوب ساخر وجذاب. البعض أشاد بتقليده الدقيق، بينما أضاف آخرون أن الحبيب قدم لمسة كوميدية جعلت الشخصية تبدو مميزة.

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