شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل جوائز الأوسكار الـ97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيُذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، والذي سيستضيفه النجم العالمى كونان أوبراين، على الهواء مباشرة ليلة الإثنين 3 مارس الجارى في تمام الساعة 2 صباحا بتوقيت القاهرة، على مسرح دولبي في هوليوود.

وللعام الأول، سيتم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار مباشرة على شبكة Hulu، بالإضافة إلى ذلك سيُذاع على قناة ABC.

فى نفس السياق أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" أن الحفل الـ97 لن يتضمن عروضا حية للأغاني المرشحة لجوائز الأوسكار، بسبب حرائق لوس أنجلوس.

في السابق تم أداء كل أغنية مرشحة على خشبة المسرح أثناء البث التليفزيوني، لكن هذا العام سوف تبتعد فئة أفضل أغنية أصلية عن العروض الحية وستركز على مؤلفي الأغاني.

وتضمنت رسالة الأكاديمة: "سنحتفل بفنونهم من خلال تأملات شخصية من الفرق التي تجلب هذه الأغاني إلى الحياة، كل هذا وأكثر من ذلك، سيكشف عن القصص والإلهام وراء المرشحين لهذا العام".

وذلك بعدما كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، وذلك بسبب حرائق الغابات، حيث تم تمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.