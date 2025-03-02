شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة نجلاء وجنازة "ربيع" فى الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، الذي يُعرض على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة كل من النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، بوصول أشقاء (نجلاء) جيهان الشماشرجي لمنزلها بعد مقتل زوجها (ربيع) أحمد حاتم، وسرعان ما يتم دفنه في جنازة حضرها الأهل والأقارب بدون الوقوف على أي تفاصيل تخص الوفاة.

‎قصة مسلسل إخواتي



‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.



‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".



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