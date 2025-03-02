شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 3.. أحمد مالك وطه دسوقى يضربان رجال محمود حميدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 3، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، بعدما قام "ماجد" محمود حميدة بتسليط بعد الرجال لضرب "ولعة" أحمد مالك، وذهب "مفتاح" ووجد ما يحدث لصديقه، وقام بمعاونته في ضربهم وتغلبوا عليهم.



قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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