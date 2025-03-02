شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عقبال عندكوا الحلقة2.. حسن الرداد يتوعد إيمى بعد إطلاقها مكوك فضائى بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، توعد مليجي "حسن الرداد" لفواكه "إيمي سمير غانم"، بعقاب شديد لغلق هاتفها، رغم أنها أطلقت مكوك فضائي بالخطأ إلى القمر بسبب رعونتها أثناء تنظيفها شاشة المكوك الفضائي التي تعمل عن طريق اللمس.

ووعد الفنان محمد ثروت "عطية" لفتاة تدعى الكابتن رنا، بأنه سيرسلها كأول سيدة تذهب للقمر، وأنها عندما تعود لن تلاحق على البرامج "صبايا الخير وصاحبة السعادة وخلف الأسوار".

وتسببت رعونة فواكه في إطلاق أول مكوك فضائي بالخطأ مبكرًا منطلق إلى الفضاء برفقة خبراء روس والمترجم حاتم بدون قائد للمكوك، عندما كانت تنظف الشاشة والتي تعمل عن طريق اللمس.



مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.



يعرض مسلسل" عقبال عندكوا" على قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا، كما سيعرض على قناة ON في تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 8 صباحا، بالتزامن لعرضه على منصة watchit.



إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

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