شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 2.. ليل تجمع العائلة على العشاء والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث فى الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب، حيث قررت ليل (ياسمين عبد العزيز) إقامة حفل عشاء للعائلة احتفالاً بعيد زواجها من يوسف (خالد سليم)، وتقوم بتجهيز الطعام برفقة والدتها حنان سليمان، وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) التي تبدو مهتمة جدا بفارس (كريم فهمى) شقيق زوج أختها، وتتحدث عنه كثيراً، لاسيما وأنها تعرفت عليه عن قرب أثناء تواجدها في المانيا

تجتمع العائلة بالكامل على العشاء ونكشف خبر حمل ليل أمام جميع أفراد العائلة رغم رغبة يوسف ووالدته اجلال في إخفاء الخبر، ويجتمع ليل ويوسف مع إجلال (أنوشكا) ونهى لتصفية الأمور بينهما إلا أن إجلال تصر على موقفها من نهى (ندى موسى)، وأنها ترى أن يكون هناك اهتمام بها بشكل أكبر وترفض فتح صفحة جديدة، ويقترح فارس السفر إلى الجونة لتغيير جو بصحبة زوجته نهى ويوسف وزوجته ليل.

سجل الفنان كريم فهمى الظهور الأول فى الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب بدور المهندس فارس (كريم فهمى) حيث تواجد في الجونة لمقابلة عميل ألماني من أجل إبرام صفقة لصالح شركة العائلة، وبعد المقابلة التقى فارس، كاريمان العسكرى التي تعمل دي جي (إنجى كيوان) وبدأت الاستقرار في مصر بعد عودتها من أمريكا، ومن المقرر أن تكون المسؤولة عن حفل شركة أبو العزم للاحتفال بإنهاء الصفقة مع العميل الألماني.

بعد عودة فارس من الجونة يجلس مع زوجته نهى التي تعرض عليه العودة إلى المانيا للاستقرار هناك والابتعاد عن المشاكل مع والدته اجلال (أنوشكا)، ولكن فارس يرفض خاصة بعدما أصبح من أعضاء مجلس إدارة شركة أبو العزم، بعدما عاد إلى القاهرة عقب 7 سنوات قضاها في ألمانيا تعرف فيها على نهى وتزوجها هناك.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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