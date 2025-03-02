شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح "تربي" في الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، الذي يعرض علي فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، عملا جديدا للفنان حاتم صلاح زوج الفنانة كندة علوش في الأحداث حيث بدأ العمل (تربي) في إحدى المدافن.

‎قصة مسلسل إخواتي

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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مسلسل إخواتي