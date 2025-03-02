شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح موظف بمكتب الأسرة في الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إخواتي، الذي يعرض على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة وبطولة النجمة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي، ظهور النجم (محمد ممدوح) لأول مرة ضمن الأحداث حيث جسد شخصية (عابدين) موظف في عيادة الأسرة بشبرا لمحاولات التحايل عليه لاستخراج تصريح دفن.

‎قصة مسلسل إخواتي

‎تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

‎أبطال مسلسل إخواتي

‎مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

‎شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025





مسلسل إخواتي