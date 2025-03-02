شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 2.. فارس يرفض طلب نهى بالعودة إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب الظهور الأول للمهندس فارس (كريم فهمى) حيث يتواجد في الجونة لمقابلة عميل ألماني من أجل إبرام صفقة لصالح شركة العائلة، وبعد المقابلة التقى فارس، كاريمان العسكرى التي تعمل دي جي (إنجى كيوان) وبدأت الاستقرار في مصر بعد عودتها من أمريكا، ومن المقرر أن تكون المسؤولة عن حفل شركة أبو العزم للاحتفال بإنهاء الصفقة مع العميل الألماني.

بعد عودة فارس من الجونة يجلس مع زوجته نهى (ندا موسى) التي تعرض عليه العودة إلى المانيا للاستقرار هناك والابتعاد عن المشاكل مع والدته اجلال (أنوشكا)، ولكن فارس يرفض خاصة بعدما أصبح من أعضاء مجلس إدارة شركة أبو العزم، بعدما عاد إلى القاهرة عقب 7 سنوات قضاها في ألمانيا تعرف فيها على نهى وتزوجها هناك.

وبدأت الحلقة الثانية من مسلسل وتقابل حبيب بحوار بين يوسف أبو العزم (خالد سليم) ورقية العسكرى (نيكول سابا) حيث تطلب الأخيرة إبلاغ زوجته بزواجهما الذى ظل في السر طوال الأربعة سنوات الماضية أنجبا خلالها طفلا، ولكن يوسف يذكرها باتفاقهما بأن إشهار الزواج يكون في التوقيت الذى يختاره.

رقية العسكرى تهدد يوسف بأنها سيكون لها تصرف ثاني إذا لم يعلن زواجهما ويطلب منها تطليقها، وفى نفس الوقت تزور ليل (ياسمين عبد العزيز) ليل تزور طبيب النساء بصحبة حماتها إجلال ويخبرها الطبيب بأن الحمل على ما يرام ولكنها تحتاج إلى بعض الأدوية، وسط قلق من ليل بأن يكون الحمل به مشاكل ويطلب منها أخذ حقن ويبدو أن ما يقوله الدكتور بالاتفاق مع إجلال التي ترغب في التخلص من الجنين بأي طريقة.

مسلسل وتقابل حبيب يُعرض يوميًا على شاشة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحاً و 1:30 مساءً، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساءً والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch it الرقمية.

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