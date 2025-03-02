شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تريند رقم 1 على موقع "إكس" بعد إذاعتها الحلقة الثانية من برنامج "أجمل ناس" والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند رقم 1 على موقع "X" تويتر سابقًا، بعد إذاعتها الحلقة الثانية من برنامج "أجمل ناس" للإعلامي الدكتور عمرو اللليثي، والذي ينقسم إلى فقرتين، الأولى هي "أبطال رمضان" في كل محافظات الجمهورية ويتم عمل مسابقة معهم يحصل الفائز فيها على جوائز مالية، والفقرة الثانية تُسمى بفقرة "جبر الخواطر".



الحياة



يذاع برنامج "أجمل ناس" يوميًا خلال شهر رمضان في الساعة 6:30 بعد الإفطار والإعادة 4:45 قبل أذان الفجر على شاشة قناة الحياة.

كما تذيع شبكة تليفزيون الحياة خلال شهر رمضان باقة متنوعة من المسلسلات بجانب بثها صلاة التراويح منها فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضي وحكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان وأثينا.

يُذكر أن شبكة تليفزيون الحياة، تحرص دائماً على التنوع في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لجمهورها في كل مكان، وتعزيز قوى مصر الناعمة.

وتُقدم القناة وجبة متنوعة من البرامج المختلفة لتلبية احتياجات المشاهد سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وفق معالجة موضوعية دقيقة.