مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 2.. صدمة ياسمين عبدالعزيز بسبب الحمل

رقية ترفض الوضع

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ليل تشعر بتوتر وقلق على حملها

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مسلسل "وتقابل حبيب"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 08:58 مساءً - تطورت الأحداث في الحلقة الثانية من مسلسل ""، حيث بدأت الحلقة بحوار بين يوسف أبوالعزم () ورقية العسكري () حيث تطلب الأخيرة إبلاغ زوجته بزواجهما الذي ظل في السر طوال الأربع سنوات الماضية أنجبا خلالها طفلاً، ولكن يوسف يُذكِّرها باتفاقهما بأن إشهار الزواج يكون في التوقيت الذى يختاره.تطلب رقية من يوسف بأن يُطلق ليل (ياسمين عبد العزيز)، حيث إنها أصبحت ترفض الوضع بينها وبين يوسف باستمرار زيجتهما في السر، وتقرر رقية مضايقة يوسف بإقامة حفل ساهر في منزلها بحضور جميع أصدقائها، وخصوصاً شاب يدعى سيف الروبي الذي أبدى أكثر من مرة أعجابه بها، ويكتشف يوسف الأمر ويعنف رقية، ووسط حديثه معها في التليفون تدخل ليل عليه.يمكنكِ قراءة.. أبرزهن ياسمين عبدالعزيز ودنيا سمير غانم .. نجمات أزمات الطلاق في دراما رمضان 2025وخلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "" تزور ليل طبيب النساء، بصحبة حماتها إجلال () ويخبرها الطبيب بأنها تحتاج إلى بعض الأدوية والحقن من أجل استقرار الحمل، لتشعر ليل بتوتر وقلق شديد، ويبدو أن ما يقوله الدكتور جاء مع إجلال التي ترغب في التخلص من الجنين بأي طريقة وأن هذه الأدوية ستتسبب في إجهاض ليل.وتتوالى الأحداث، حيث تجتمع العائلة على العشاء الذي أقامته ليل للاحتفال بعيد زواجها من يوسف، ويتم فتح موضوع نهى () زوجة فارس ()، وأزمتها مع حماتها إجلال، إلا أن الأخيرة ترفض تصفية أي أمور بينهما وتصر على أن نهى لا بد أن تتغير من ناحيتها، وفي نفس الوقت يرفض فارس طلب نهى العودة إلى ألمانيا والعيش هناك.تابعي أيضاً.. جدل قبل العرض.. مسلسلات رمضانية تتصدر الترند قبل انطلاق السباق "فيديو"مسلسل "" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.تدور الأحداث حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف ليل، بشكل مفاجئ، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال والابتعاد بشكل مباشر، وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».