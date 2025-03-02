الفنانة كندة علوش: أنا محظوظة بفريق مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 مارس 2025 08:58 مساءً - أكدت الفنانة كندة علوش أن شخصية ناهد التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "إخواتي" مركبة وصعبة ومشاعرها متضاربة وفيها تناقضات.

وقالت كندة علوش، في تصريح إعلامي، إن ذلك تطلب منها تركيزا شديدا حتى تكون صادقة أمام الجمهور، مشيرة إلى أن شخصية ناهد تمر بالعديد من الأحداث وتغير مجراها وتظهرها بشكل جديد ومختلف.

وأشارت إلى أن ما جذبها في شخصية ناهد أنها لا تشبه أي كاركتر قدمته في السابق لأنها ذات طابع كوميدي وهو المجال الذي تعشقه ولم يكن لديها فرص كثيرة لتقديمه.

وأضافت أنها محظوظة بالمسلسل وبفريق العمل الذي تستمتع بالعمل معه.. متمنية أن يترك المسلسل بصمة ويحدث حالة بين الجمهور بقدر المجهود المبذول.

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شخصية كندة علوش في مسلسل إخواتي

وروجت الفنانة كندة علوش اليوم،الأحد، لمسلسلها الرمضاني بنشر مجموعة صور لها من ظهورها في الحلقة الأولى وهي ترتدي الزي الأسود.

ونشرت كندة علوش على ستوري حسابها بموقع انستغرام اليوم، 5 صور لها وهي ترتدي الزي الأسود وكتبت: " أول ظهور لكندة علوش في مسلسل إخواتي..أيه رأيكم في دورها في أول حلقة "، وأضافت:" مين متحمس لباقي الأحداث".

وأطلت كندة علوش بشكل مختلف في الحلقة الأولى حيث ظهرت وهي تقوم ببعض اللمسات التجميلية للسيدات، وتستمع لإحدى الزبائن التي تتحدث عن فاعلية الجلسات النفسية في تخفيف الضغط النفسي، مما دفعها للتفكير في زيارة طبيبة نفسية.

يمكنكم متابعة لحظات رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف والمشاهير يتفاعلون

قصة مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم؛ إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.

مسلسل إخواتي ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثه حول أربع أخوات هن: «أحلام، ناهد، سهى، نجلاء» حيث تبدأ الأزمات بظهور «نجلاء» وهي متزوجة من «ربيع» الذي يعاملها بمنتهى القسوة، وتعيش معه حياة في غاية التعاسة، وقد قامت بعمل مداخلة تليفونية عبر برنامج تليفزيوني لتفسير الأحلام لتحكي حلمها بأن زوجها «ربيع» قد قُتل، وتتلقى تفسير الحلم بالعمر الطويل لزوجها.

وتتفاجأ «نجلاء» بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها بالفعل، فتستعين بشقيقاتها خوفاً من أن يتم اتهامها بقتله، وكانت «نجلاء» قبل زواجها من «ربيع» تعمل راقصة في فرقة للفنون الشعبية في قصر الثقافة، وقد أرغمها «ربيع» على ترك عملها بعد الزواج لتصبح ربة منزل، وبعد مقتل زوجها تراودها رغبتها في العودة إلى عملها بعد 15 عاماً من تركها له كمحاولة للحصول على السعادة.

كل واحدة من الأخوات الأربع تسعى إلى تحقيق السعادة من منظورها الخاص، من خلال إطار عام يحركهن جميعاً، وتظل إحداهن تراودها الكثير من الأحلام والتي تتفاجأ مع الوقت أنها تتحقق، الأمر الذي يجعلها تشك أن الله قد منحها ما لم يمنحه لغيرها، وهذا ما يجعلها تشعر بالذنب وتتوهم بأن حلمها كان السبب في مقتل زوجها. فيما يبدأ الشقيقات الأربع خلال الأحداث في رحلة البحث عن قاتل زوج «أحلام» لتكون في انتظارهن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان بما يقلب حياتهن رأساً على عقب.

أبطال مسلسل إخواتي

نيللي كريم بدور (سهى)

روبي بدور (أحلام)

كندة علوش بدور (ناهد)

جيهان الشماشرجي بدور (نجلاء)

علي صبحي بدور (هشام)

حاتم صلاح بدور (فرحات)

محمد ممدوح بدور (عابدين)

محمد صلاح بدور (كريم)

ثراء جبيل

أحمد حاتم بدور (ضيف شرف)

تأليف: مهاب طارق

إخراج: محمد شاكر خضير

أوقات عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي في رمضان 2025، من خلال 4 شاشات وهي: "دي أم سي، وأون أي، والحياة، وسي بي سي ومنصة شاهد ومنصة واتش ات.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية بأحداث مشوقة، من أبرزها مسلسل " لام شمسية" للنجمة أمينة خليل، والذي يناقش عدة قضايا حساسة يشهدها المجتمع المصري مؤخرا فيما يتعلق بالأسرة والطفل.

كما يضم الموسم مسلسل منتهي الصلاحية للنجم محمد فراج، الذي يطرح لأول مرة أثر بعض الممارسات التقنية الجديدة على تماسك العائلة.

ويعود الثنائي إياد نصار وريهام عبد الغفور لمناقشة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالحياة الزوجية في مسلسل "ظلم المصطبة".

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